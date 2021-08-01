تسجيل 348.9 ألف مواطن جدد بمنظومة الانتخابات

صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 348 ألفًا و998 مواطنًا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو إلى آخر أيام التسجيل أمس، السبت.

وحسب منشور للمفوضية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، فقد بلغ إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة مليونين و689 ألفًا و94 مواطنًا.

وأُغلق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي أمس السبت.

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ومطلع الأسبوع الماضي، نفت المفوضية وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.