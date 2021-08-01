اجتماع أمني موسع في سرت لبحث تأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 01:25 صباحا
اجتماع أمني موسع في سرت لبحث تأمين الطريق الساحلي، 31 يوليو 2021. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

احتضن مقر مديرية أمن سرت، السبت، اجتماعا أمنيا موسعا برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري؛ لبحث التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح أول من أمس الجمعة، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها.

وحضر الاجتماع عضوان بلجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، ومدير أمن سرت العميد جمال عطالله، ومساعد الشؤون الأمنيه العميد الصديق بن سعود، وعدد من الضباط المكلفين بلجنة الترتيبات الأمنية، وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

- الدبيبة مرحبًا باستكمال فتح الطريق الساحلي: خطوة جديدة في البناء والتوحيد
- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم
حفتر يرحب بفتح الطريق الساحلي.. ويؤكد: لا سلام عادلًا دون مغادرة القوات الأجنبية بلا شروط

وأكد الاجتماع على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في الطريق الساحلي و«الوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه العبث والإخلال بالأمن على الطريق العام»، وفق البيان.
  
وعقب الاجتماع أجرى مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية زيارة ميدانية لكل التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشكلات التى تعترض سير العمل، و‘يجاد الحلول لها.

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

من تأمين الطريق الساحلي، 31 يوليو 2021. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من تأمين الطريق الساحلي، 31 يوليو 2021. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من تأمين الطريق الساحلي، 31 يوليو 2021. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
من تأمين الطريق الساحلي، 31 يوليو 2021. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين
دولى
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب
دولى
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
الصهبي يعلن انتهاء اجتماعات روما لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم