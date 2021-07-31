الدبيبة يستعرض دور منظمات المجتمع المدني في انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 09:57 مساء
عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء حواري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، خلال لقاء حواري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، دور هذه المنظمات «كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة»، لاسيما في الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل.

ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية، شارك في اللقاء وزراء الشؤون الاجتماعية، والشباب، والثقافة والتنمية المعرفية، والدولة لشؤون المرأة، والناطق باسم الحكومة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

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وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى دور مؤسسات المجتمع المدني المهم «كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة»، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وكذلك «الدور المهم خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام»، بتشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي.

واستمع الدبيبة، إلى آراء الحضور عن التحديات والمشاكل التي تواجه عمل منظماتهم، وعن ضرورة تنظيم القطاع، بما يضمن فاعليته واستقلاليته.

وأكد الحضور ضرورة توحيد مفوضية المجتمع المدني، وأخذ ملاحظاتهم حول مسوَّدة اللائحة التنظيمية، لعمل منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار، لتعديلها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.

عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء حواري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء حواري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء حواري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني, 31 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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