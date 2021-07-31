الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 07:43 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة, (حكومتنا)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الليبيين وغير الليبيين للحصول على لقاح «كورونا» لأنها «فرصة لحماية الناس والعزائز»، خاصة أن الجائحة تحصد في أرواح الناس حتى الشباب، «ونحن لم نعد نحتمل فقد الأرواح»، مشددًا على أن الحكومة قد تتخذ إجراءات قوية لفرض الحصول على اللقاح، قائلًا: «سنفرض اللقاح على كل الليبيين، لا سفر إلا به، كذلك لن يتم التعامل مع أي مريض في المستشفيات إلا إذا أخذ اللقاح».

وأضاف الدبيبة، خلال لقاء مع وزير الصحة علي الزناتي لاستعراض الوضع الوبائي في البلاد أمس، أن الحكومة نجحت في توفير مليون و331 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» فيما تلقى اللقاح 600 ألف مواطن حتى الآن.

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وأكد وصول 500 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي، تشمل 250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» و250 ألف جرعة من لقاح «إسترازينكا»، متوقعًا وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ودعا الدبيبة الشباب والكبار والرياضيين لأخذ اللقاح، بعد ما ثبت أن 90% من الحاصلين على اللقاح، استطاعوا مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا».

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