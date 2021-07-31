تزويد مركز مصراتة بمصنع أكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 07:23 مساء
مصنع الأكسجين المخصص لمركز مصراتة الطبي، 31 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب يوميا.

وجاءت الخطوة بالتنسيق بين الحكومة ووزارة الصحة، وذلك ضمن خطة الوزارة العاجلة لرفع الجهوزية القصوى لمراكز العزل لمجابهة فيروس «كورونا المستجد»، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتعاقدت حكومة الوحدة الوطنية مع إحدى الدول لاستيراد مليوني لتر من الأكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، كمخزون استراتيجي لحالة الطوارئ في حالة وجود عجز في الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي، السبت.

- الزناتي: تعاقدنا على استيراد مليوني لتر أكسجين كمخزون للطوارئ
«الإسعاف» يخصص أرقام طوارئ للتواصل مع مصابي «كورونا» في مصراتة

وخصّص جهاز الإسعاف والطوارئ في، 23 يوليو الجاري، أرقام طوارئ لتقديم الرعاية الصحية والتوصيات الطبية للمواطنين المصابين بفيروس «كورونا» داخل مدينة مصراتة. وجاء ذلك نظرًا للحالة الصحية الطارئة التي تشهدها المدينة وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى الخميس الماضي، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، نحو 249 ألفا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفا و949 شخصا. 

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