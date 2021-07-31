المجلس الرئاسي يبحث مع الدبيبة مستجدات الوضعين الأمني والصحي في البلاد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 31 يوليو 2021, 06:44 مساء
أعضاء المجلس الرئاسي مع الدبيبة, 31 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، صباح اليوم السبت، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة «كورونا»، وسبل الحد من انتشارها، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما شدد الاجتماع على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

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وتطرق الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال الفترة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة دورها في حفظ الأمن العام.

أعضاء المجلس الرئاسي مع الدبيبة, 31 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
أعضاء المجلس الرئاسي مع الدبيبة, 31 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
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