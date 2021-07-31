2.14 مليار دولار مبيعات مؤسسة النفط خلال يونيو

حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

أظهرت بيانات حديثة أن المؤسسة الوطنية للنفط سجَّلت مبيعات نفطية بقيمة 2.14 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، وهي تمثل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وأوضح بيان صادر عن المؤسسة، أمس الجمعة أن قيمة مبيعات النفط الخام بلغت مليارين و69.85 مليون دولار، فيما وصلت مبيعات الغاز والمكثفات إلى 66.24 مليون دولار.

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في حين حققت المؤسسة عوائد من البتروكيماويات تصل إلى 6.51 مليون دولار، ليصل إجمالي مبيعات المؤسسة إلى نحو 2.14 مليار دولار.

وحسب بيان مؤسسة النفط، بلغت شحنات النفط المحولة إلى محطة أوباري 24.43 مليون دولار، فيما تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 3.03 مليون دولار.

وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستواصل العمل مع الحكومة لضمان إيرادات منتظمة للخزانة العامة، مع صيانة البنية التحتية، منتظرًا «دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا»، وفق قوله.