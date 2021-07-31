مفوضية الانتخابات: أكثر من 320 ألف مواطن في آخر أيام التسجيل

تركيب لوحات أرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي جرى تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 320 ألفًا و636 مواطنا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو وحتى اليوم الأخير من عملية التسجيل.

وحسب منشور للمفوضية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، فقد بلغ إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة مليونين و660 آلفا و732 مواطنًا.

ومن المقرر أن يغلق اليوم باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي. ويوم السبت الماضي نفت المفوضية وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.