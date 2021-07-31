الدبيبة يتلقى دعوة من دراغي لزيارة إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 01:08 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مصافحا الدبيبة في ختام المؤتمر الصحفي في روما، الاثنين 31 مايو 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لزيارة إيطاليا.

ونقل الدعوة السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، خلال استقبال الدبيبة له الخميس بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفي مايو الماضي، بحث الدبيبة ودراغي تطورات الأوضاع الليبية خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى العاصمة الإيطالية روما.

وخلال هذه الزيارة، وعد رئيس الوزراء الإيطالي الوقوف إلى جانب ليبيا في «التحول المعقد»، ودعم الدبيبة، موضحًا التحديات التي تواجهها للوصول إلى الانتخابات، 

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