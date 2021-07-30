تشغيل مصنع للأوكسجين المسال في زليتن بعد صيانته

مصنع التومي للأوكسجين المسال في زليتن، 30 يوليو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية زليتن إعادة تشغيل تشغيل مصنع التومي للأوكسجين المسال «الطبي» بعد صيانته؛ دعما لاحتياجات مركز العزل في البلدية.

ويستطيع المصنع أن ينتج من 200 إلى 300 أسطوانة أوكسجين يوميا، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وجرى صيانة المصنع بتنسيق وإشراف المجلس البلدي؛ لسد جزء من إاتياجات قسم العزل من الأكسجين والطلب المتزايد عليه نتيجة كثرة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق البيان.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفى قسم العزل زليتن وقوع حالات وفاة بسبب نقص الأوكسجين في البلدية، مؤكدا أن سبب الوفيات في البلدية نتيجة تدهور حالتها الصحية، وناشد الجميع عدم «الانجرار وراء الشائعات» والتأكد من الأخبار من مصادرها.