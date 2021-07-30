بعد تسجيل 2914 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

تطعيم إحدى المسنات في بني وليد. (الإنترنت)

سُجَّلت 2914 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1014 حالة شفاء في ليبيا، فيما شهدت الوفيات الناجمة عن الفيروس زيادة ملحوظة مع 40 حالة جديدة، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في بيانه رقم «469»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 11016 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»؛ حيث تبين سلبية 8102 عينة، وإيجابية 2914 عينة بنسبة 26.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتوزعت الإصابات على المدن الليبية، إذ سجلت طرابلس 691 حالة جديدة، و278 مخالطة، وبنغازي 8 حالات جديدة، ومصراتة 285 حالة مخالطة، وجنزور 65 حالة جديدة و9 مخالطة، والزاوية الغرب 81 حالة جديدة، وزليتن 94 حالة جديدة، و90 مخالطة، والمعمورة 8 حالات جديدة، وسبها 61 حالة جديدة، 11 حالة مخالطة، والشاطئ 38 حالة جديدة وحالة مخالطة، ووادي عتبة ووتاورغاء والقبة والرجبان حالة جديدة لكل منها.

- 2914 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا وزيادة ملحوظة في الوفيات

فيما سجلت السواني بن آدم 4 حالات جديدة، والكفرة حالتين جديدتين، والماية 28 حالة جديدة، والزاوية المركز، 130 حالة جديدة، وبني وليد 125 حالة جديدة، وصبراتة 89 حالة جديدة، وغدامس حالتين جديدتين، و17 مخالطة، وجادو 6 حالات جديدة و7 مخالطة وترهونة 19 حالة جديدة و16 مخالطة، والسبيعة 9 حالات جديدة و5 مخالطة والعجيلات 62 حالة جديدة، والعربان 7 حالات جديدة، وسرت 12 حالة جديدة و10 مخالطة.

فيما سجلت مزدة 6 حالات جديدة والقره بوللي 31 حالة جديدة، والحرابة 14 حالة جديدة، والزهراء 28 حالة جديدة، والزنتان 113 حالة مخالطة، ويفرن 40 حالة جديدة، وسوق الخميس امسيحل 31 حالة جديدة، وصرمان 51 حالة جديدة، ودرج حالة جديدة و4 حالات مخالطة، وظاهر الجبل 19 حالة جديدة، وباطن الجبل 3 حالات جديدة، وأجدابيا 3 حالات مخالطة، والشويرف 8 حالات جديدة.

فيما سجلت قصر بن غشير 64 حالة جديدة، والعامرية 14 حالة جديدة، وخليج السدرة 10 حالات جديدة، ووازن 4 حالات جديدة، والخمس 85 حالة جديدة، والحوامد 23 حالة جديدة، والقريات 21 حالة جديدة والقلعة 4 حالات جديدة و9 مخالطة، والجميل 37 حالة جديدة، والرياينة 17 حالة جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ221 حالة، و18 حالة في الخمس، و6 حالات في إجدابيا، و3 حالات في خليج السدرة، و5 حالات في الشويرف، و42 حالة في سبها، و176 حالة في بني وليد، و15 حالة في سرت، و8 حالات في الحوامد، وحالتين في الزنتان، و160 حالة في الزاوية المركز، و7 حالات في غدامس، و351 حالة في مصراتة.

فيما توزعت حالات الوفاة بـ37 حالة في المنطقة الغربية، و3 حالات في المنطقة الشرقية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، إلى 249 ألفا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفا و949 شخصا.