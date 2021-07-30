البعثة الأممية عن فتح الطريق الساحلي: إنجاز تاريخي

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحَّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان فتح الطريق الساحلي رسميًّا وذلك بحضور ممثليها اعتبارًا من 30 يوليو 2021، واعتبرته «خطوة مهمة»، و«إنجازًا تاريخيًا».

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في وقت سابق اليوم، فتح الطريق اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها.

وجاء في بيان صادر عن البعثة «نهنئ الشعب الليبي والسلطات والمؤسسات الوطنية والمحلية والأطراف المعنية المشاركة في هذه الخطوة المهمة، وبالأخص دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا الإنجاز التاريخي».

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وأشادت البعثة في هذا الصدد بالدعم المقدم من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فيما تقدم المبعوث الخاص يان كوبيش بالشكر إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على صرف رواتب قوات الأمن، وفق البيان.

ورحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، واعتبر أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد». كما رحَّب القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بإعلان فتح الطريق الساحلي، واصفًا الخطوة بـ«الإنجاز».