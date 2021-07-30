جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»

صورة مركبة لخالد المشري (يمين) وعقيلة صالح, (بوابة الوسط)

واصل ملف الأزمة الليبية ترحاله، ليحط هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما، سعياً وراء الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية التي ستستند إليها الانتخابات المرتفبة في 24 ديسمبر المقبل، بعد فشل جولة الحوار التي شهدتها مدينة جنيف مؤخرًا، باعتراف البعثة الأممية نفسها الراعية للحوار.

واستمر الخلاف على الاختصاصات بين مجلسي النواب والدولة، فيما يتعلق بإصدار التشريعات المنظمة للانتخابات، لتدخل الأزمة متاهات جديدة تستنزف مزيداً من الوقت، على خلفية إعلان البعثة الأممية عن اجتماع آخر للجنة التوافقات لمناقشة أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدستورية بعد غدٍ السبت، ورفع توصياتها إلى ملتقى الحوار.

خلاف بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

وفي روما؛ حيث عقدت لجنة برلمانية لقاءها المتعلق بالقاعدة الدستورية بدعم من الأمم المتحدة، أعلن المجلس الأعلى للدولة موقفه من نتائجها، قبل صدور أي مخرجات، باتهامه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتوصل إلى قوانين انتخابية بمعزل عنه أو بدون إشراك برلمانيين يعترضون على مقترح ترسيم الدوائر والمقاعد الانتخابية، فيما يحتمل تمريره في جلسة الإثنين المقبل عقب التنازل على شرط حضور 120 نائباً، وهو نصاب التصويت.

وشدد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر بشكل صريح في بيان صحفي الأربعاء، على دور المجلس، حسب بنود الاتفاق السياسي التي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وليس للنواب ولا المفوضية الانتخابية وحدهما حق إصدار القوانين الانتخابية، مؤكداً عدم اعترافه بأي مخرجات قد تصدر عنه منفرداً، دون اجتماع في إشارة إلى اجتماعات روما التي انطلقت (الإثنين) واختتمت (الخميس).

لكن رئيس مجلس النواب رد في مقابلة مع جريدة «اليوم» السعودية أمس (الأربعاء) بشكل غير مباشر على المجلس الأعلى للدولة بأن «الذين يدرسون القاعدة الدستورية من مشارب مختلفة، وكل منهم يريد وضع القاعدة الدستورية على هواه، ومن المعروف أن القواعد القانونية عامة مجردة لا توضع من أجل شخص أو موضوع معين، كما أن بعضهم ليسوا من ذوي الاختصاص» على حد تعبيره.

«النواب» يصوت على الميزانية الإثنين

من جهته، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح على صفحة المجلس على «فيسبوك»، دعوة رئيس مجلس النواب جميع الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل، والتي سيتم فيها البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2020-2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، كما ستشهد الجلسة، بحسب المتحدث، «الرد على المجلس الرئاسي في ترشيح رئيس للمخابرات».

ووسط هذا الجدال الدائر بين المجلسين، حدد رئيس المفوضية عماد السايح الأول من أغسطس موعداً نهائياً للتوصل إلى التوافق على قاعدة دستورية، فيما برزت من جانب آخر مخاوف جديدة من فكرة ظهور حكومة موازية في شرق ليبيا بحلول 24 ديسمبر، إن تعذرت الانتخابات وفق تحذير عقيلة صالح في تصريح صحفي لوكالة (رويترز)، ما يكرس مزيداً من الانقسام.

وبسبب تأزم مسار القاعدة الدستورية، عرضت إحدى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، إعادة هيكلة العملية السياسية وذلك «بربط مساراتها الثلاثة واستحداث طاولة (حوار) جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة (السياسـية والاقتصاديــة/الماليـــة والأمنيـــة / العســــكرية) بالإضــــافة إلى أعضاء جــدد من مسار المجتمع المدنـــي غير الرسمي».

وتأسـفت لنقي في تدوينة نشرتها (الأربعاء) عبر حسابها على «فيسبوك» لحالة الاستقطاب بملتقى الحوار.