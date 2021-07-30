إلزاام جميع ركاب الرحلات الجوية الداخلية في ليبيا باختبار سريع أو «PCR »

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 01:42 صباحا
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة الخطوط الأفريقية إن وزارة المواصلات قررت فرض الإختبار السريع أو اختبار (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 48 ساعة من أخذ العينة لجميع الركاب.

وأوضحت الشركة في بيان مساء الخميس، أن رئيس مصلحة الطيران المدني وجه خطابا إلى مدراء شركات الطيران والمطارات بهذا الشأن، وجاء فيه أن القرار يسري على الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد (الاول من أغسطس 2021).

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وجاء في نص القرار:
«إنه ظرا لما تمر به بلادنا الحبيبة من إنتشار واسع لجائحة فيروس كورونا وظهور السلالة الهندية وبناء على ما تم الاتفاق عليه ما بين كل من السيد وكيل وزارة الصحة والسيد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا عليه، فقد تقرر ما يلي: 
1- فرض (الإختبار السريع ) أو اختبار (PCR) خلال 48 ساعة من أخذ العينة على كافة ركاب الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية إبتداء من يوم الأحد الموافق 2021/08/01م
2- إعادة تفعيل وتعميم دليل إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 في عمليات الطيران المدني الصادر في يونيو (2020م على كافة المطارات في ليبيا
ولأهمية الأمر.
و يطلب من كافة الجهات ذات الصلة التقيد والالتزام بتنفيذ ما ورد أعلاه
مهندس مصطفى عبد الحميد بن عمار». 

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