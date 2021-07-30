إلزاام جميع ركاب الرحلات الجوية الداخلية في ليبيا باختبار سريع أو «PCR »

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة الخطوط الأفريقية إن وزارة المواصلات قررت فرض الإختبار السريع أو اختبار (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 48 ساعة من أخذ العينة لجميع الركاب.

وأوضحت الشركة في بيان مساء الخميس، أن رئيس مصلحة الطيران المدني وجه خطابا إلى مدراء شركات الطيران والمطارات بهذا الشأن، وجاء فيه أن القرار يسري على الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد (الاول من أغسطس 2021).

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