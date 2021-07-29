الزناتي يناقش مع هيسة آلية تفعيل التصنيع الدوائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 11:33 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي في اجتماعه مع وزير الصناعة أحمد أبو هيسة. (وزارة الصحة)

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة لمناقشة آلية تفعيل التصنيع الدوائي في ليبيا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس تناول إعادة فتح مصنع الرابطة للأدوية من خلال الإستثمار قصير المدى عن طريق الشركات الأجنبية، إلى حين وضع رؤية متكاملة لإستثمار طويل المدى.

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مباحثات للتعاون الدوائي مع كرواتيا ومصر
وقبل نحو أسبوعين، التقى الزناتي مع السفير الكرواتي لدى ليبيا توميسلاف بوشيناك لبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الكرواتية في مجال التدريب خاصة التدريب الصيدلي والتصنيع الدوائي.

بالإضافة إلى تطوير القطاع الصحي، وتبادل الخبرات الطبية خاصة في مجالي زراعة الأطراف وعلاج الشلل، من خلال إرسال عناصر طبية إلى دولة كرواتيا لتلقي التدريب أو استقبال إخصائيين من كرواتيا داخل ليبيا.

قبل ذلك، ناقش الزناتي مع السفير المصري لدي ليبيا محمد ثروت سليم تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة. كما تناول معه تفعيل مذكرات واتفاقات التفاهم الصحي بين الجانبين، واستقدام العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتدريب العناصر الوطنية، خاصة في مجال التفتيش والتصنيع الدوائي والصيدلة.

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