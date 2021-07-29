عون يكشف عن شرط رفع ليبيا إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 09:34 مساء
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن ليبيا قد ترفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 إذا حصلت على التمويل اللازم.

وأضاف عون في حديث مع وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، نُشر يوم 26 يوليو المنصرم بشأن إعفاء ليبيا المحتمل من حصص التخفيضات بموجب اتفاق تحالف «أوبك +»، أن المناقشات ستبدأ في هذا الشأن «بالنظر إلى أن ليبيا لا تزال تواجه صعوبات».

وبخصوص تمويل برامج وزارة النفط لتطوير قطاع الطاقة، ذكر عون أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت حتى الآن أموالًا طارئة بقيمة 1.48 مليار دينار ليبي (حوالي 280 مليون يورو) للمؤسسة الوطنية للنفط، وبانتظار الموافقة على موازنة 2021 التي تنص على إنفاق إجمالي للبلاد يبلغ حوالي 100 مليار دينار (حوالي 18.5 مليار يورو)، ومع ذلك، أشار إلى عدم توصل مجلس النواب والسلطة التنفيذية إلى اتفاق.

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وتنتج ليبيا حاليًا المعفاة من إجراءات خفض حصص «أوبك +» حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا. ووفقًا لتقرير شهري عن سوق النفط لأوبك، بلغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.163 مليون برميل يوميًا في يونيو، ارتفاعًا من 1.157 مليون برميل يوميا في مايو.

وصرَّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لتلفزيون «بلومبيرغ» في وقت سابق من هذا العام، أن ليبيا تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بنهاية هذا العام.

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