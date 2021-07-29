المنفي يزور «المسجد الأعظم» في الجزائر العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 03:35 مساء
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الخميس، «المسجد الأعظم» في الجزائر في اليوم الثاني لزيارته الرسمية التي بدأها أمس، الأربعاء.

ورافق المنفي خلال الزيارة، كل من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية كمال بلجود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي اطلع خلال زيارته لـ«المسجد الأعظم» على الهندسة العمرانية والجمالية لهذا الصرح الديني الكبير، الذي يعد من أكبر المساجد في العالم، وأحد أهم المشاريع المعمارية الإسلامية بالجزائر.

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والتقى المنفي، أمس الأربعاء، كلًا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتركزت المباحثات على مناقشة ملفات التعاون الأمني وفتح المعابر الحدودية بين البلدين والمصالحة الوطنية.

زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
زيارة المنفي إلى «المسجد الأعظم» في الجزائر، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)
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