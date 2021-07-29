«اللواء 444» ينعى اثنين من عناصره قتلا خلال مداهمة «أكبر وكر للممنوعات» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 12:27 مساء
عناصر اللواء 444 قتال خلال مداهمة بؤر إجرامية في بني وليد، 29 يوليو 2021، (صفحة اللواء على فيسبوك)

أعلن «اللواء 44 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مقتل اثنين من عناصره، فجر اليوم الخميس، خلال عمليات ضدّ «أكبر وكر لبيع الممنوعات في مدينة بني وليد، وأيضًا أوكار لمهربين».

وقال اللواء إن عنصريه محمد سالم حسين الرقيعي وخالد محمد أحمد النوري، سقطا خلال الاشتباكات مع الخارجين عن القانون، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى مصادرة «كميات هائلة» من الممنوعات، والقبض على 11 من العناصر الإجرامية.

وليل أمس الأربعاء، أعلن «اللواء 444 قتال» ضبط ومصادرة شاحنات محملة بآلاف اللترات من الوقود المهرب، مشيرًا إلى اقتحام أفراده عدة مواقع للتهريب داخل مدينة بني وليد ووادي زمزم ووادي قرزة.

وفي مارس الماضي، اقتحمت عناصر اللواء ستة مواقع في بني وليد تابعة لعصابات التهريب والخطف والإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية، وتمكنت القوات خلال هذه الحملات من تحرير 70 رهينة، ونجحت في التصدي لمجرمي التهريب في مواقعهم.

عناصر اللواء 444 قتال خلال مداهمة بؤر إجرامية في بني وليد.
عناصر اللواء 444 قتال خلال مداهمة بؤر إجرامية في بني وليد.
إحدى البؤر الإجرامية
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