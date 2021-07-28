استخراج 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة

فريق البحث خلال استخراج رفات الجثث من مقبرة جماعية في ترهونة، 28 يوليو 2021، (إدارة البحث عن المفقودين)

استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة.

واكتشفت الفرق المقبرتين في المشروع الزراعي «5 كيلو» بالمدينة؛ حيث عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة اكتشاف الموقعين، في وقت طالبت رابطة «ضحايا ترهونة»، بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني المطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في المدينة، لها علاقة بالمقابر الجماعية التي عُثر عليها في المنطقة.

واستنكرت الرابطة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «اغتيال الكاني»، معتبرة أن «اغتيال هذا المجرم وإعدامه خارج نطاق القانون لأنه يحمل معلومات وأسرارًا عن المقابر الجماعية ومرتكبيها وعديد الجرائم الجنائية».

فريق البحث خلال استخراج رفات الجثث من مقبرة جماعية في ترهونة.

رفات جثث عثر عليها في ترهونة