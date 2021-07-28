إيطاليا عن اجتماع لجنة «النواب»: نأمل أن يؤدي المسار إلى إقامة انتخابات حرة وشاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 12:58 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

علّقت وزارة الخارجية الإيطالية على اجتماع لجنة مجلس النواب في روما، لوضع مشاريع قوانين انتخابية، مبدية أملها أن يؤدي «هذا المسار إلى إقامة انتخابات حرة وعادلة وشاملة».

وقالت الوزارة إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصُّل إلى «اتفاق مؤسسي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر» من العام الجاري، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الأربعاء.

وجددت الوزارة التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا، متابعة: «نأمل أن يؤدي هذا المسار إلى إقامة انتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي».

ويستمر اجتماع لجنة «النواب» حتى الخميس المقبل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، التي طلبت إشراك المجلس الأعلى للدولة في تلك العملية.

ودعا المبعوث الأممي يان كوبيش مجلسي النواب والدولة إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا، في حين أعلن مكتب رئاسة مجلس الدولة تشكيل لجنة مكلفة التواصل مع لجنة «النواب»؛ للنظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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