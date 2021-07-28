السعودية تحذر من «يتورط» في السفر إلى 12 دولة بينها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 02:20 صباحا
طائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية. (الإنترنت)

حذرت وزارة الداخلية السعودية على لسان مصدر مسؤول، كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، والتي يصل عددها إلى 12، ومن بينها ليبيا.

وأكد المصدر المسؤول أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، كما أكد منع هذا الشخص من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

- السعودية تشترط على مواطنيها «إذنا مسبقا» للسفر إلى ليبيا بنهاية مارس

وفي منتصف يناير الماضي، أدرجت وزارة الداخلية السعودية، ليبيا ضمن قائمة من 12 دولة تحذر السفر إليها اعتبارا من أواخر مارس موعد الترخيص لمواطنيها بالسفر إلى الخارج، وذلك بدعوى الوضع الأمني وجائحة «كوفيد 19».

وحذرت الداخلية السعودية حينها، إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من 31 مارس الماضي، المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، وسورية، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء).

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