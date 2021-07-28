إيقاف الإجازات لأطباء الباطني في مركز طبرق الطبي بسبب انتشار فيروس كورونا

جانب من الاجتماع, 27 يوليو 2021. (مركز طبرق الطبي)

قرر مركز طبرق الطبي، إيقاف الإجازات للأطباء بقسم الباطني في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها ليبيا، لاسيما مع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، الدكتور عدنان بودية، مع رئاسة وأطباء قسم الباطني بالمركز وذلك لمناقشة آلية العمل بقسم الباطني وعناية القلب والإسعاف والطوارئ.

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وأوضح مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بوبكر الرفادي، إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع تطرق لضرورة تحمل المسؤولية الكاملة خاصة في هذه الفترة من حيث الانضباط والتركيز وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والحذر من حالات الاشتباه والحالات المؤكدة والتعامل معها وفق الأسس الطبية المحددة من قبل إدارة المركز.

وأثنى مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز على المجهودات الكبيرة التي يبذلها الأطباء المقيمين بقسمي الباطني والعزل، رغم قلة الإمكانات، والتعدي اللفظي والجسدي بين الحين والآخر من قبل بعض المواطنين.

جانب من الاجتماع, 27 يوليو 2021. (مركز طبرق الطبي)