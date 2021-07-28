بعد ختام زيارته إلى الكونغو.. المنفي في الجزائر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 01:18 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, (الإنترنت)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن شروع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.

وأوضحت الرئاسة، في بيان الثلاثاء، أن المنفي «سيحظى باستقبال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين».

ويصل المنفي إلى الجزائر قادما من الكونغو برازافيل، بعدما التقى رئيسها دينيس ساسو، بصفته رئيسا للجنة الإفريقية الخاصة بشأن ليبيا، داعيا في ختام زيارته الاتحاد الإفريقي، إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على دول الجوار ودول القارة.

- رئيس المجلس الرئاسي ينهي زيارته لجمهورية الكونغو برازافيل

ووجه تبون دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيارة الجزائر في إبريل الماضي وذلك عقب استقبال الأخير بطرابلس، وفدا جزائرياً رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والداخلية.

وفي هذا السياق، تتضح أبعاد أجندة زيارة المنفي الأولى من نوعها للجزائر منذ توليه السلطة، إذ سبق أن أبدت الجزائر دعمها للجهود الأممية واستعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وهو ما أوضحه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في اتصال هاتفي، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش.

وأنهى رئيس المجلس الرئاسي، مساء الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل، وكان الرئيس الكنغولي في مقدمة مودعيه، والوفد المرافق له.

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