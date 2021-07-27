«الجمارك»: تكليف العميد فكري بلها برئاسة لجنة مراجعة الاعتمادات المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 09:08 مساء
سفينة «أنوار أفريقيا» راسية في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

قررت مصلحة الجمارك الليبية، تكليف العميد فكري فرج بلها، برئاسة لجنة متابعة ومراجعة الاعتمادات المصرفية.

ووفق نص القرار الذي نشرته المصلحة اليوم، تضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات طبرق، ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات الساحل الأخضر.

- توقيع مذكرة تفاهم بين «الجمارك» وبرنامج مراقبة الحاويات التابع للأمم المتحدة

وفي مطلع يوليو الحالي، وقعت مصلحة الجمارك مذكرة تفاهم مع برنامج مراقبة الحاويات، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتستهدف المذكرة تعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية، عبر تمويل مقدم من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الاتحاد ضد السويحلي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
الذاكرة الثقافية في محاضرة بدار الفقيه
ثقافة وفن
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل
ليبيا
السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى...
ليبيا
نورلاند: «شجعت» المشري على التوصل إلى «حل وسط مبكر» بشأن الأساس القانوني ...
ليبيا
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يقلل فيروس كورونا مستوى ذكاء البشر؟