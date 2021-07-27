«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بإيجاد بدائل لتوفير الأكسجين تفاديا لحدوث أزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 06:20 مساء
أحد العناصر الطبية أمام قسم العزل بمركز زليتن الطبي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصدار تعليمات عاجل إلى وزارة الصحة للبحث عن كل المصادر المحلية والخارجية لتوفير مادة الأكسجين الطبي وتحمل كل المسؤوليات في هذا الشأن.

وقال الشنطي في كتاب وجهه إلى الدبيبة نشرته الرقابة الإدارية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن أغلب مراكز العزل الصحي تعاني نقصا حادا في مادة الأكسجين «حيث وصلت نسبة الأكسجين في مستشفى طرابلس الجامعي لهذا اليوم إلى 10% من احتياج المركز، والتي لا تغطي احتياج الحالات الموجودة، والبالغ عددها 14 حالة، إلا لساعات معدودة».

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وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كتابه إلى أن «مدير الشركة الليبية للغازات المصنعة أفاد بعدم قدرة الشركة على توفير مادة الأكسجين لكل المستشفيات ومراكز العزل نظرا للطلب المتزايد».  

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