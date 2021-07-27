أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 11:09 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على غالبية المناطق الساحلية، خصوصًا الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبيًّا على بقية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

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