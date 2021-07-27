تسليم 56 ألف جرعة تعزيزية من لقاح «سبوتنك» لمراكز تطعيم «كورونا» العامة في طرابلس

توزيع الجرعة التعزيزية من لقاح «سبوتنك» على مراكز التطعيم بالأماكن العامة في طرابلس. (جهاز الإمداد الطبي)

أعلنت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس أن مخزن الحلقة الباردة التابعة للجهاز سلم مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بالأماكن العامة 56 ألف جرعة تعزيزية من لقاح «سبوتنك» الروسي، وذلك بعد منح 55 ألف جرعة تطعيم لمستحقيها خلال 72 ساعة في طرابلس.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لخطة العمل الموضوعة من قبل المسؤولين في إدارة الخدمات الصحية بطرابلس والمركز الوطني لمكافحة الامراض بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي والتي تهدف إلى منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكبر عدد من المواطنين لتجنب الإصابة بالفيروس.

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وقال الجهاز إن أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبدالمنعم العوزي وزع مساء الاثنين 56 ألف و500 جرعة من اللقاح الروسي «الجرعة الأولى» لمراكز منح الطعوم في 6 مواقع عامة في مدينة طرابلس بعد نفاذ الكمية التي استلمتها أول أمس السبت والتي تقدر بأكثر من 55 ألف جرعة بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم من الإصابة بالفيروس.

وأشاد جهاز الإمداد الطبي بجهود الفرق الفنية المتخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الكمية التي منحت لمراكز منح اللقاح مساء الاثنين «من شحنة الـ500 ألف جرعة التي وصلت خلال الأيام الماضية» بعد الإفراج عنها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس عقب خضوعها للتحاليل المخبرية اللازمة.