المنظمة الدولية للهجرة تؤكد مصرع 57 مهاجرا غرقا قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مصرع 57 مهاجرًا كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا، غرقًا الإثنين قبالة سواحل ليبيا.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن «57 مهاجرًا على الأقل غرقوا قبالة الخمس اليوم»، وفق ما أعلنت وكالة «فرانس برس».
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