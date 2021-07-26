حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 26 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 12:07 مساء
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
«سنتكوم»: واشنطن تواصل ضرباتها الجوية في أفغانستان إذا استمر هجوم «طالبان»
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
المتحورة «دلتا» تثير القلق على الاقتصاد الأميركي
اقتصاد
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»