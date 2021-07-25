بلدية طرابلس المركز تدعو الأطقم الطبية والمساعدة إلى الالتحاق بمراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 07:21 مساء
زيارة الدبيبة لأحد مراكز العزل في طرابلس، الأحد 18 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

دعت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، كافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة إلى ضرورة الالتحاق بمراكز العزل لتقديم يد العون للمصابين بفيروس «كورونا»، مؤكدة أن المسؤولية في ذلك «تقع على عاتق الجميع».

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الدعوة تأتي «كخطوة استباقية تفاديًا لتفاقم الوضع داخل مراكز العزل»، وذلك نظرًا لحاجة مراكز العزل الخاصة بمتابعة وعلاج الحالات المصابة بوباء «كورونا» للعناصر الطبية والمساعدة.

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وفي وقت سابق اليوم، دعت بلدية طرابلس المركز جميع الجهات العامة المختصة بتصنيع وتعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي إلى ضرورة فتح مراكزها وتزويد مراكز العزل لمواجهة وباء فيروس «كورونا المستجد».

وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح أمس السبت، حملة استثنائية للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» في بلديات طرابلس الكبرى لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإصابة في الآونة الأخيرة.

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