اللجنة المركزية لمجابهة «كورونا» ببني وليد تطالب بتوزيع عادل للقاحات بين المدن

تطعيم إحدى المسنات في بني وليد. (الإنترنت)

طالبت اللجنة المركزية لمجابهة فيروس «كورونا» بمدينة بني وليد الجهات المسؤولة عن اللقاح بالتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس «كورونا» بين كافة المدن الليبية من أجل الحصول على المناعة المجتمعية وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، وإطلاق حملات التطعيم في كافة المرافق الصحية والميادين والساحات في كافة المدن.

وناشدت اللجنة كلًّا من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة توفير اللقاحات من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين داخل المدينة للحد من انتشار الوباء المتفشي عالميًّا.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» أن عدد العينات المسحوبة أمس السبت من قبل فريق الرصد والتقصي بلغ 375 عينة، سجل منها 130حالة موجبة.