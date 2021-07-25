وزير الصناعة يعلن عن تدشين مصنع أسمنت بالجفرة بطاقة 1.5 مليون طن سنويا

أبوهيسة متحدثا في اجتماع مجلس الوزراء بمدينة سبها الأحد 25 يوليو 2021. (لقطة من تلفزيون الوسط)

أعلن وزير الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، عن عزم الوزارة تدشين مصنع لإنتاج الأسمنت في منطقة الجفرة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.5 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لاستقطاب مستثمرين أجانب لإحياء القطاع الصناعي في البلاد وخاصة الزراعي.

وأضاف الوزير خلال كلمته في الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي عقد اليوم الأحد بمدينة سبها إنالوزارة ليها العديد من المصانع في الجنوب التي تحتاج إلى أعمال تهيئة وإمدادات الطاقة وتعبيد الطرق لتمكين هذه المصانع من العمل والإنتاج.

وقال الوزير إن المصانع في المنطقة الجنوبية تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي وغعادة تفعيلها يتعلق ببعض الإشكاليات وفي مقدمتها الطاقة وخاصة التيار الكهربائي الذي من شانه دعم القطاع الزراعي لتوفير المواد الخام لهذه الماصنع.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة ستدشن خلال الفترة القادمة العديد من المصانع في المنطقة الجنوبية والتي ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.