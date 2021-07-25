الدبيبة يعلن عن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»

الدبيبة متحدثا خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في مدينة سبها. (لقطة من بث مباشر لقناة الوسط)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستخصص نحو 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعمل على توفير الأوكسجين لجميع مراكز العزل الصحي.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأحد، في مدينة سبها، إن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس «كورونا» ستأتي تباعًا إلى البلاد، مؤكدًا أنه يواصل جولاته على العديد من المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.

وأضاف الدبيبة خلال حديثه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لحكومة الوحدة الوطنية المنعقد اليوم الأحد في مدينة سبها، أن كافة العاملين والقطاع الصحي في البلاد «يستحق الدعم»، مشيرا إلى حاجة المنطقة الجنوبية لتوفير العناصر الطبية والمساعدة لدعم المرافق الصحية بالمنطقة.

كما أكد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية والمساعدة في المنطقة الجنوبية من خلال الاستعانة بالأطباء والمساعدين الليبيين من مناطق الشمال، مطالبا مدير مركز سبها الطبي بتحديد الأعداد المطلوبة لإتمام الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.