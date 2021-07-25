الدبيبة يعلن عن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 03:37 مساء
الدبيبة متحدثا خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في مدينة سبها. (لقطة من بث مباشر لقناة الوسط)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستخصص نحو 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعمل على توفير الأوكسجين لجميع مراكز العزل الصحي.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأحد، في مدينة سبها، إن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس «كورونا» ستأتي تباعًا إلى البلاد، مؤكدًا أنه يواصل جولاته على العديد من المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.

وأضاف الدبيبة خلال حديثه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لحكومة الوحدة الوطنية المنعقد اليوم الأحد في مدينة سبها، أن كافة العاملين والقطاع الصحي في البلاد «يستحق الدعم»، مشيرا إلى حاجة المنطقة الجنوبية لتوفير العناصر الطبية والمساعدة لدعم المرافق الصحية بالمنطقة.

كما أكد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية والمساعدة في المنطقة الجنوبية من خلال الاستعانة بالأطباء والمساعدين الليبيين من مناطق الشمال، مطالبا مدير مركز سبها الطبي بتحديد الأعداد المطلوبة لإتمام الترتيبات اللازمة في هذا الشأن. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: 4 ملايين نسمة يواجهون خطر فقدان المياه الصالحة للشرب
عربى
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية
رياضة محلية
شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
العراق يمنح لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل «خدمات وسلع»
اقتصاد
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»