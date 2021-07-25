«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية إلى شمالية غربية نشطة اليوم، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

كما حذر المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الأحد، من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مساء الغد على الساحل من زوارة الى طرابلس.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر يصل مساء الغد إلى 1.50 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب، مساء الغد، على الساحل من زوارة الى طرابلس.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية فيما ستكون الرؤية جيدة.