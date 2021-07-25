«الصحة» تصدر عددا من التوصيات العاجلة وتطلب إعلان الطوارئ لتفعيل آليات مكافحة «كورونا»

مقر وزارة الصحة (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة توصيات عاجلة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، منها طلب إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لتفعيل آليات مكافحة الوباء، وفق القانون.

وشدد الوزير علي الزناتي في بيان صادر عن الوزارة مساء السبت على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء، وذلك عقب اجتماع الزناتي مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الراهن.

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توصية بتوزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها: إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية للرفع من السعة السريرية، والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة لحل مشاكلهم، وتوزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية ونقاط التطعيم بالبلديات وداخل الإدارات الصحية.

كما شملت التوصيات، تفعيل قسم مكافحة العدوى في كل المراكز والمستشفيات، والتوعية المجتمعية عن طريق برامج مباشرة في كل القنوات، وزيادة القدرة اليومية للمعامل لإجراء التحاليل.

ونوه الاجتماع بأن لجنة الوبائيات هي المرجعية الوحيدة للمعلومات المتعلقة بالوباء، بعد الرجوع وأخذ الإذن من وزارة الصحة، منوها بأنه لا توجد أي لجان خارج النظام الصحي.

ودعا المجتمعون إلى التقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم، وفقًا لما حدده القانون، والبدء في الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا فور وصوله، والقيام بحملة تطعيم خاصة بالعاملين بمراكز العزل والفلترة، أقسام الولادة، أقسام الطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل مباشر مع الجمهور.

كما جرى الاتفاق على مضاعفة الأسرة في مراكز العزل، ومضاعفة مخزون الأكسجين الطبي أربعة أضعاف. ووضع خطط بديلة للتعاطي مع مشكلة انقطاع الأكسجين.