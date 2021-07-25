مصراتة: دخول 6 حالات جديدة لمركز العزل بمعهد الأورام ووفاة 3

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 12:20 صباحا
علاج أحد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصراتة، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

كشفت اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في بلدية مصراتة عن دخول 6 حالات جديدة إلى مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام، ووفاة 3 حالات.

وأوضحت اللجنة في إحصائية تخص يوم الجمعة (23 يوليو 2021) نشرتها السبت، أن إجمالي الحالات داخل مركز العزل 43 حالة، 7 منها في العناية، مشيرة إلى أن مركز العزل بالمعهد هو الوحيد داخل البلدية بعد ضم جميع مراكز العزل إليه.

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وقالت إن المركز شهد خروج 4 حالات وإيواء 36 حالة، وأن الحالات داخل المركز 40 منها من بلدية مصراتة و3 من خارجها، فيما يعاني 10 حالات من أمراض كلى ويقومون بغسيل كلوي.

 

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