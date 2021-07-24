مفوضية الانتخابات: لا خلل في منظومة التسجيل.. ونتلقى 12 ألف مكالمة يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 11:33 مساء
صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

نفت المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطا كبيرا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يلتقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميا.

وأطلقت المفوضية منظومة تسجيل الناخبين بداية من 4 يوليو الجاري استعدادًا لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان إنها تتلقى كما هائلا من المكالمات عبر الرقم المجاني 1441، المخصص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو المساعدة في تغيير مراكز الانتخاب، الأمر الذي تسبب في ضغط متزايد على خطوط الاتصال، ونتج عنه تأخر في الرد على المواطنين.

-  مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات و«الليبية القابضة للاتصالات»

- بحضور الدبيبة ومشاركة مسجلة لعقيلة ونورلاند.. توقيع مذكرة لتسهيل المشاركة الرقمية في اقتراع ديسمبر

- مفوضية الانتخابات: أكثر من 2 مليون مواطن مُسجلين في منظومة الناخبين

وأضافت أن عدد المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات يوميا تبلغ 12 ألف مكالمة، تستغرق كل واحدة نحو 3 دقائق لاستعراض مشكلة المواطن وبحث حلها، ويتم ذلك عبر 40 خطا هاتفيا، وهي سعة شبكة الاتصالات المتاحة للمركز.

ونبهت بأنه بناء على ذلك يتعذر الرد على الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد، مع وصول ساعات عمل موظفي المركز 12 ساعة يوميا، من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

كما أشارت إلى أن غالب المشكلات التي يطرحها المواطنون تتمثل في فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب، وهو ما يتطلب وقتا أطول للمكالمة، إضافة إلى ضرورة توفر خدمة إنترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل، وهو الأمر الذي يتعذر أحيانا بسبب تذبذب سرعة الإنترنت.

وقالت إن عشرات الآلاف من المواطنين استطاعوا الاتصال وحل مشكلات التسجيل، وأن حهود المفوضية مازالت قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
العراق يمنح لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل «خدمات وسلع»
اقتصاد
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية تجد نفسها في عين العاصفة
دولى
وكالة «EMA» توافق على استخدام لقاح «موديرنا» لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«كيا تيلورايد» 2023