العثور على جثة على شاطئ البحر بمنطقة العقيلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 08:38 مساء
عناصر الشرطة في موقع العثور على الجثة بشاطئ منطقة العقيلة، 24 يوليو 2021 (مديرية أمن الهلال النفطي ).

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، اليوم السبت، العثور على جثة على شاطئ البحر بمنطقة العقيلة.

وقالت المديرية، في بيان، إن العثور على الجثة جاء بناء على البلاغ الذي تقدم به أحد المواطنين، موضحة أن موقع العثور على الجثة هو غرب العقيلة بنحو كيلو مترين.

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وأضافت أن مشرف الخطة الأمنية الرائد مفتاح رحيل المشيطي، والنقيب فضل محمد فضل، توجها رفقة دورية من مركز شرطة العقيلة إلى المكان، واتخذا الإجراءات القانونية وإبلاغ الهلال الأحمر وعضو النيابة العامة المكلف في انتظار نقل الجثة وفق الطرق الصحيحة والطبية.

وأشارت المديرية إلى تكليف دورية في المكان بناء على تعليمات مشرف الخطة ورئيس مركز شرطة العقيلة.

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