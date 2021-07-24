مركز سبها الطبي يسجل 12 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 06:09 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، (مركز سبها الطبي)

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل 12 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الجمعة، في الجنوب الليبي.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه سجل 12 إصابة مؤكدة بالفيروس منها أربع حالات في الشاطئ.

وفي وقت سابق الخميس، قال مركز سبها الطبي، إن مركز العزل التابع له يشهد تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، سواء من مدينة سبها أو من مختلف مدن المنطقة الجنوبية .

- الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن ويتعهد بتلبية احتياجاتها «في أسرع وقت»

 

وتشهد مدينة سبها والجنوب الليبي، تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال الأيام الراهنة، إذ سجلت سبها منفردة 237 حالة إصابة مؤكدة خلال أسبوع واحد (12 - 18 يوليو)، في أحدث حصيلة أسبوعية أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
مجموعة «إن.إس.أو» الإسرائيلية تجد نفسها في عين العاصفة
دولى
وكالة «EMA» توافق على استخدام لقاح «موديرنا» لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما
دولى
«الوطنية للنفط»: لا علاقة من أي نوع تربط هند القاسمي بالمؤسسة
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«كيا تيلورايد» 2023