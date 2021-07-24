حالة الطقس المتوقعة (السبت 24 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 10:20 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (السبت 24 يوليو 2021). (بوابة الوسط)

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقي الطقس معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم.

وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بداية من غدٍ على مناطق الشمال الغربي، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على باقي المناطق، وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء قليلة السحب.
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل بين 35 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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