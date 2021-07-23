«الداخلية»: التحقيق في ملابسات اشتباك دوريات جهازي «دعم الاستقرار» و«الردع» بطرابلس

شعار وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، فض اشتباك وقع، أمس الخميس، بين دوريات تابعة لجهازي «دعم الاستقرار»، و«الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفتح تحقيق بالخصوص.

ومساء الخميس، أفاد سكان في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، بسماع دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري قرب شارع المدار، وباب بن غشير في العاصمة طرابلس، موضحين أن هذه الأصوات تصدر من أسلحة خفيفة.

- سماع دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري بطرابلس

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «تابعت الداخلية عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس؛ وأدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس، بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وأشار البيان إلى إصدار وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين، تعليماته إلى الجهات المختصة بـ«متابعة البلاغات واتخاذ مايلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع»، مشددا على ضرورة «عمل جميع الجهات وفق صحيح القانون».

وأكدت الوزارة أن «الوضع الأمني مستقر»، لافتة إلى استمرار التحقيقات «حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها».