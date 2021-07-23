افتتاح مركز للعزل الصحي في مصراتة لعلاج مصابي كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 12:08 صباحا
جانب من علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

قررت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، افتتاح مركز للعزل الصحي بمدينة مصراتة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك في إعلان من الحكومة عبر منصة «حكومتنا»، قائلة إن يذلك يأتي «في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورنا في ليبيا بناء على توجيهات رئيس الحكومة».

كما طلبت الوزارة من جميع مواطني مدينة مصراتة المصابين بفيروس كورونا، والمتواجدين في منازلهم، ويحتاجون الرعاية الصحية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل والفلترة بـ«ضرورة التواصل وبشكل مباشر مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ مصراتة، وفريق طبيبك على مدار 24 ساعة على الأرقام:  0915862552 و 0915872552».

ونبهت بأنه لسهولة الوصول للمنازل «نأمل من جميع المواطنين التسجيل في الموقع الذي أطلقه جهاز إسعاف مصراتة لتسهيل وصول الفرق WWW.onwan.ly»، كما طالبت من جميع غرف جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات، تفعيل أرقام الخدمة لديها.

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