سماع دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري بطرابلس

أفاد سكان سماع دوي إطلاق نار، مساء اليوم الخميس، في منطقة سيدي المصري قرب شارع المدار، وباب بن غشير في العاصمة طرابلس.

وأفاد السكان في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» بأن أصوات إطلاق النار تصدر من أسلحة خفيفة، ومازالت تُسمع منذ ساعة.

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ورجحت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق باشتباكات بين عناصر من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، المعروفة باسم «قوة الردع»، الذي يتخذ من قاعدة معيتيقة مقرا له، وآخرين يتبعون جهاز دعم الاستقرار، المعروف بـ«غنيوة» ومركزه منطقة أبوسليم.