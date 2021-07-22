«الداخلية»: منع المعايدات والتجمعات واقتصار التهاني على الهواتف ومواقع التواصل

جانب من احتفالات سكان غات بعيد الأضحى. (الإنترنت)

وجّه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعليماته بعدم إقامة المعايدات والتجمعات، واقتصار الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف، للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء سببه ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس «كورونا»، «الأمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع».

وشدّد البيان على ضرورة منع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد.

وسجلت ليبيا 732 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفًا و433 حالة، منها 3322 حالة وفاة.