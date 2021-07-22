«تسييري العزيزية» يشكل لجنة لمجابهة «كورونا».. ويمنع المآتم والأفراح أسبوعا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 03:26 مساء
شعار بلدية العزيزية، (أرشيفية: صفحة المكتب الإعلامي للمجلس التسييري للبلدية)

قرر المجلس التسييري لبلدية العزيزية تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في البلدية، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية كالمآتم والأفراح لمدة أسبوع.

ويرأس المجلس اللجنة، بعضوية رئيس مركز الحرس البلدي ورئيس مركز الشرطة وإدارة الخدمات الصحية في العزيزية، حسب القرار الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، والمنشور على صفحة مكتب الإعلام للمجلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتتولى اللجنة متابعة المحال العامة والخاصة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمخابز والصيدليات والعيادات والمحال الحرفية والأسواق الشعبية ومحال الحلاقة، وتتخذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، وفق القرار.

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