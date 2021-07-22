«الحديد والصلب»: بدء التشغيل التجريبي لأكبر مصنع لإنتاج الأوكسجين المسال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 02:26 مساء
مصنع لإنتاج أكسجين في شركة الحديد والصلب، 22 يوليو 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، بدء أعمال التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأوكسجين المسال الجديد، الذي يُعد الأكبر في ليبيا، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ستة آلاف لتر من الأوكسجين «الطبي»، بما يكفي لتعبئة نحو 700 أسطوانة يوميًا.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن إنتاجها من الأوكسجين مستقر، وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات، وبنقاوة عالية «99.9%»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما دعت من لديهم مرضى خارج مراكز العزل، وبحاجة إلى الأوكسجين الطبي، التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة أسطواناتهم مجانًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لندن ترد على سحب «يونسكو» مرفأ ليفربول من قائمة التراث: قرار «رجعي»
ثقافة وفن
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
«القلب» للبنت المتزوجة.. ما نصيبك من الأضحية في عادات التبو بالجنوب الليبي؟
ليبيا
اختتام مباريات الجولة التاسعة.. واقتراب مباريات الحسم النهائي
رياضة محلية
كبسولة «بلو أوريجين» تهبط على الأرض وعلى متنها جيف بيزوس بعد عبورها حدود الفضاء ...
دولى
أكثر من ألف بحيرة تشكلت في الألب السويسرية
علوم وتكنولوجيا
دراسة أميركية: عدد الوفيات في الهند جراء «كوفيد-19» أعلى عشر مرات من الحصيلة ...
دولى
البورصات العربية في أسبوع: البورصة المصرية الأعلى صعودا وسوق دمشق الأكثر انخفاضا
اقتصاد
ليبي ينهي حياة احترافه في أوروبا بعد انتهاء دراسته ويعود إلى البلاد
رياضة محلية
فرنسا تحقق في التجسس على صحفيين عبر برنامج «بيغاسوس» لصالح المغرب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انسحابات قاتلة وضربات اقتصادية مدمرة لدورة الألعاب الأولمبية بـ«طوكيو»