«ترسانة أسلحة».. ضبط شاب بقصر بن غشير يتاجر في قذائف هاون وصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 01:52 صباحا
جانب من الأسلحة والذخائر المضبوطة مع المتهم بقصر بن غشير، 21 يوليو 2021 (مديرية أمن النواحي الأربع).

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع أن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بالمديرية تمكنوا من ضبط شاب ليبي يقيم في قصر بن غشير المرازيق، ومعه أسلحة وذخائر متوسطة وثقيلة.

وأوضحت المديرية، الأربعاء، أن «المدعو (ح. ا. م. ا) ليبي الجنسية ومن مواليد 1998م، قام بعرض دخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبعد نصب كمين له أثناء عملية الشراء، جرى ضبطه وهو يقود سيارة «نوع بي إم دبليو» زرقاء اللون.

وأضافت أنه عند سماع أقواله، اعترف بمكان وجود الذخائر المعروضة بمزرعة جاره المدعو «ع. ع. ب. ه»، حيث انتقل أعضاء التحري للمكان، ودلهم على مخزن صغير به مجموعة من الذخائر الخاصة بالاسلاحة الثقيلة والمتوسطة.

وجاءت الذخائر كالآتي: 4 صناديق ذخيرة دبابات كل صندوق به قاذفتين، و4 صناديق ذخيرة «من نوع م. ط»، و28 دانة «من نوع ا. س. بي جي»، إضافة إلى 8 قذائف هاون.

وكذلك، حقيبة بها 4 عبوات يشتبه في كونها ألغام، و4 صواريخ غير معروفة النوع، وقذيفة عيار 106 ونضيدة شحن صواريخ؛ فيما جرى جلب المضبوطات الى القسم وكذلك الشخص المذكور واتخاذ الاجراءات معه وإبلاغ جهات الاختصاص بالواقعة.

جانب من الأسلحة والذخائر المضبوطة مع المتهم بقصر بن غشير، 21 يوليو 2021 (مديرية أمن النواحي الأربع).
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