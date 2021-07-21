جمعة: توحيد المنظومة المالية والإدارية للدولة بنسبة أكثر من 90%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 01:40 مساء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة. (الإنترنت)

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن الحكومة نجحت في توحيد المنظومة المالية والإدارية للدولة بنسبة تفوق 90%. 

وأوضح في تصريح مسجّل، بثّته منصة «حكومتنا» أن «المرتبات تخرج مجتمعة بالكامل من وزارة المالية»، مشيرًا إلى الوزارة تعكف خلال الشهرين المقبلين لضم جميع الأسماء داخل المنظومة والرقم الوطني».

وأشار إلى أن «كل الوزارات تدار من العاصمة طرابلس»، منوهًا إلى «توحيد أغلب المؤسسات الإدارية بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 90%». ولفت إلى أن «رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات باجتماع الجمعيات العمومية للمؤسسات التي كانت منقسمة بين حكومتي الوفاق والموقتة السابقتين».

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