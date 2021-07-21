حالة الطقس المتوقعة ثاني أيام العيد (الأربعاء 21 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 10:37 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 21 يوليو 2021). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم  أن يبقى الطقس مستقرًا على معظم مناطق البلاد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث الأجواء معتدلة على مناطق الشمال خاصة الساحلية مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر. 

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية اليوم، بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 35 و41 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. ومن المتوقع أن تستمر الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خلال اليومين المقبلين (الخميس والجمعة)، ويبقى الطقس مستقرًا كما هو عليه على معظم مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على الساحل، وتسجل بين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر في الصباح الباكر ليوم غد.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتقل سرعتها أثناء فترة الليل والصباح الباكر.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، بينما تكون بين 37 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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