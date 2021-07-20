«أمن شحات» تمنع المبيت بميناء سوسة والمنطقة الأثرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 09:00 مساء
مدينة شحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن شحات، منع المبيت في ميناء سوسة وفي المنطقة الأثرية بمدينة شحات والغابات بمدخلها.

وقالت المديرية إن الطريق المؤدي للمنطقة الأثرية سيكون في اتجاه واحد فقط خلال فترة عيد الأضحى؛ تفادًيا للازدحام نظرًا لضيق الطريق وخطورته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وطالب البيان المواطنين بإطفاء النيران عقب ترك الأماكن التي يتنزهون فيها بالغابات والحدائق، تجنبًا لاندلاع الحرائق، مع إبلاغ الجهات المختصة من أجل سرعة تدخل فرق الإطفاء، والحفاظ على الأراضي الخضراء.

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